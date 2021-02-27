Запуск с Байконура космического аппарата «Арктика-М» покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В последний день зимы 2021 года на космодроме Байконур состоится очередной космический запуск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 28 февраля в 12 часов 55 минут по времени Нур-Султана с площадки №31 космодрома Байконур запланирован старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиту российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М».

По информации пресс-службы Роскосмоса, запуск покажут в прямом эфире. Трансляция начнется в 12 часов 10 минут по времени Нур-Султана, за 45 минут до начала старта.

Согласно циклограмме подготовки запуска, завтра утром 28 февраля состоится заседание комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты компонентами топлива и запуске.

Погода на территории комплекса «Байконур» установилась, сегодня дневная температура около нуля. Синоптики обещают в день старта плюсовую температуру и небольшой ветер. Еще несколько дней назад, в день вывоза и установки ракеты на стартовом комплексе, на Байконуре был штормовой ветер и мороз -25 градусов.