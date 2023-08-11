Запуск LRT в Астане перенесли на 2025 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запуск LRT перенесли на 2025 год. Об этом сообщил глава ТОО City Transportation Systems Гани Тажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях ускорения запуска LRT проект разделён на два пусковых комплекса. То есть, первый пусковой комплекс запустят в эксплуатацию к 2025 году. Первым пусковым комплексом стоимостью 1 млрд 152 млн долларов или 61% предусмотрено полное завершение восьми станций. Стоимость второго пускового комплекса составляет 735 млн долларов - введутся в эксплуатацию 10 станций, а также дополнительно построят 14 станций. Сроки завершения – до конца 2026 года при правильном финансировании», - сказал на заседании маслихата Гани Тажиев.

Однако еще в феврале аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что LRT достроят до конца следующего года. По словам Жениса Касымбека, очередной этап строительства надземного метрополитена начали еще в прошлом году.