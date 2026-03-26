Запуск дронов запретили на время заседания ЕАЭС в Шымкенте

26–27 марта текущего года Шымкент принимает делегации Евразийского межправительственного совета (орган ЕАЭС, состоящий из премьер-министров стран-участниц) и участников форума «Digital Qazaqstan-2026». На этот период любые полеты беспилотников без специального разрешения запрещены.

— Ограничение распространяется на запуск, управление и использование дронов, — сообщили в региональной службе коммуникаций управления внутренней политики города Шымкента.

В акимате подчеркнули, что за нарушение последует административная ответственность.

— Несанкционированный запуск беспилотников нарушает правила использования воздушного пространства и влечет административную ответственность, — уточнили в управлении.

За нарушение предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составляют 10 МРП, для должностных — 20 МРП. При повторных случаях суммы увеличиваются до 15 и 25 МРП соответственно. В отдельных ситуациях возможна конфискация дрона, отметили в акимате.

Жителей и гостей города просят учитывать введенные меры и воздержаться от съемок с использованием дронов. Ограничения действуют в целях безопасности во время международных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Ранее сообщалось, что в эти же даты в Шымкенте частично перекроют дороги.