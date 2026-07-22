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    Запуск дронов временно запретили в Актау

    В Актау с 22 по 26 июля запретили запуск дронов. Об этом сообщили в городском акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Запуск дронов временно запретили в Актау
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    По официальной информации акимата, это ограничение введено в связи с проведением учебно-тренировочных мероприятий.

    — Напоминаем, что в случае выявления беспилотных воздушных судов (дронов), не зарегистрированных в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан и не поставленных на учет в установленном порядке, виновные будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 563 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и оштрафованы, — говорится в сообщении акимата.

    Ранее сообщалось, что дроны и искусственный интеллект дают возможность раннего выявления дефектов в энергетической инфраструктуре.

    Беспилотники Регионы Казахстана Актау
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор