Запуск дронов временно запретили в Актау

По официальной информации акимата, это ограничение введено в связи с проведением учебно-тренировочных мероприятий.

— Напоминаем, что в случае выявления беспилотных воздушных судов (дронов), не зарегистрированных в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан и не поставленных на учет в установленном порядке, виновные будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 563 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и оштрафованы, — говорится в сообщении акимата.