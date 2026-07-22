Беспилотники сократили время обследования энергообъектов в Казахстане в 10 раз

В рамках Года цифровизации в Казахстане продолжается внедрение современных цифровых решений в энергетической отрасли, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики.

Министерство энергетики уделяет особое внимание цифровой трансформации, направленной на повышение надежности энергетической инфраструктуры, эффективности производственных процессов и безопасности персонала.

Одним из таких направлений является применение технологий искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга энергетической инфраструктуры, реализуемых АО «Самрук Энерго».

Новые цифровые решения позволяют автоматизировать обследование линий электропередачи, трансформаторов, дымовых труб, угольных складов и гидротехнических сооружений. Использование искусственного интеллекта обеспечивает автоматический анализ полученных данных, выявление потенциальных дефектов на ранней стадии и формирование рекомендаций по их устранению.

В частности, применение беспилотников при обследовании линий электропередачи и энергетического оборудования позволяет сократить время проведения инспекций в 5–10 раз. Обследование дымовых труб вместо нескольких дней занимает около двух часов, исключая необходимость выполнения высотных работ персоналом.

Кроме того, технологии аэромониторинга используются для контроля запасов угля. На основе аэрофотосъемки формируются трехмерные модели складов, а искусственный интеллект автоматически рассчитывает объемы с точностью до 99%. Время обработки данных сокращается с нескольких дней до 20 минут.

Цифровые инструменты также применяются при мониторинге гидротехнических сооружений. Анализ данных аэрофотосъемки и тепловизионного контроля позволяет своевременно выявлять нарушения целостности конструкций и принимать превентивные меры для предотвращения технологических рисков.

Внедрение технологий искусственного интеллекта и цифрового мониторинга способствует повышению надежности энергетической инфраструктуры, эффективности производственных процессов и уровня промышленной безопасности, что соответствует курсу Министерства энергетики Республики Казахстан на цифровую трансформацию отрасли.

Напомним, по оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие энергосистема Казахстана будет постепенно диверсифицироваться. Возрастет доля газовой генерации, получат развитие возобновляемые источники энергии и атомная энергетика.