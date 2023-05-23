Запуск БАКАД: стоимость и оплата проезда, штрафы, пробивка улиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД) протяженностью 66 километров планируют ввести в эксплуатацию во второй половине июня этого года. Проезд по ней будет платной, за превышение скорости свыше 120 километров в час водителей будут штрафовать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жамбул Бактияр на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что дорога первой категории имеет по три полосы с каждой стороны, ограничение скорости - 120 км/ч.

По его словам, проект был начат турецко-корейским консорциумом в рамках государственно-частного партнерства в 2020 году, хотя договор был подписан в 2018 году. Были определенные вопросы по финансированию.

«В настоящее время все основные работы по строительству автодороги завершены. Ведется благоустройство и установка системы взимания платы за проезд. В соответствии с условиями контракта инвестор сам, на свои средства, построил дорогу. Теперь же будет возмещать понесенные расходы путем взимания платы. Следует отметить, что средства из республиканского бюджета на БАКАД не выделялись», - отметил Жамбыл Бактияр.

Проект БАКАД реализуется согласно механизму концессии. Концессионером является ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции», а учредителем - турецко-корейский консорциум «Алсим Аларко – Макйол – СК Экоплант – Корея Экспрессвэй». Срок эксплуатации концессионером составляет 15 лет.

Согласно данным МИИР, стоимость одного часа ездыпо БАКАД обойдется водителям от 242 до 2 484 тенге. Также предусмотрены абонементы.

Легковые автомобилиза час будут платить 0,07 МРП - 241,5 тенге (ежемесячная абонентская плата - 0,5 МРП или 1725 тенге, а годовая - 6 МРП или 20 700 тенге);

Автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,12 МРП или 414 тенге (ежемесячная абонентская плата - 2,5 МРП или 8625 тенге, а годовая - 30 МРП или 103 500 тенге);

Автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,22 МРП или 759 тенге (ежемесячная абонентская плата 4 МРП или 13 800 тенге, а годовая - 48 МРП или 165 600 тенге);

Автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 0,36 МРП или 1242 тенге (ежемесячная абонентская плата - 5 МРП или 17 250 тенге, а годовая - 60 МРП или 207 000 тенге);

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,43 МРП или 1483 тенге (ежемесячная абонентская плата - 6,5 МРП или 22 425 тенге, а годовая - 78 МРП или 269 100 тенге);

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,72 МРП или 2484 тенге (ежемесячная абонентская плата - 8,5 МРП или 29 325 тенге, а годовая - 102 МРП или 351 900 тенге).

«Тариф будет считаться от МРП, то есть проезд будет каждый год увеличиваться в зависимости от МРП», - пояснил Жамбыл Бактияр.

Размер МРП на 2023 год в Казахстане составляет 3450 тенге.

Руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» Нурланбек Омирбаев ответил, что имеется две формы оплаты: предоплата (внесение денежных средств на счет по государственному регистрационному номерному знаку автотранспортного средства до въезда на БАКАД) и постоплата.

«Все, кто пользуется абонентской платой, у них обязательно идет предоплата. Постоплата осуществляется в течение семи дней. Если транспортное средство зафиксировано на арках, и водитель не оплатил за проезд, то у него есть возможность оплатить в течение семи дней без каких-либо штрафов. Эти средства автоматически поступают в госбюджет. Если оплата превышает семидневный период, то информация передается в Комитет автомобильных дорог для принятия административного воздействия к неплательщику», - пояснил спикер.

Он также добавил, что на арках ведется контроль по превышению веса и груза.

«Если транспортное средство едет с превышением нагрузки на ось и допустимых габаритов, то эта информация передается в Комитет, потом проверяется наличие разрешительных документов, если нет, то это уже административное правонарушение», - заметил Нурланбек Омирбаев.

Заезд на БАКАД осуществляется на семи точках. На протяжении 66 км установлены 24 контрольные арки, более 140 камер, 18 табло переменной информации, 28 штук управляемых дорожных знаков.

«На всех въездах будет размещена информация по тарифам. У нас вся протяжность полностью прослеживается приборами. Мы можем отследить все, то есть, может выпасть что-то из машины, а это будет препятствовать для других водителей… Проезд по БАКАД безостановочный, без шлагбаумов, допустимый скоростной режим - 140 км/ч, но есть рекомендация от КазНИИ БДД, а также от департамента полиции - ограничить скорость до 120 км/ч в целях безопасности», - сказал он.

Он добавил, что на БАКАД есть камеры, фиксирующие среднюю скорость., которая будет установлена после принятия закона Парламентом.

«У нас все приборы отслеживают среднюю скорость. Любой водитель при проезде арки может получить информацию, с какой средней скоростью он перемещался в независимости от того, снижает ли он скорость только при проезде арки или нет», - добавил Нурланбек Омирбаев.

Спикер также ответил, что будет с автомобилем, если он сломается по дороге. По словам спикера, в таком случае обслуживающая компания бесплатно эвакуирует машину до ближайшей специальной площадки.

Помимо этого, специалисты ведут аналитическое исследование проезда автотранспорта из одного конца в другой.

«БАКАД снизит нагрузку и пробки. Сейчас ведется аналитическое исследование проезда автотранспорта. К примеру, время движения с перекрестка, с 19 км автодороги Алматы - Бишкек, до въезда Кулджинки, занимает от 30 до 35 минут. А по улицам Алматы время от этой точки до другой составляет около 2 часов», - заметил он.

БАКАД начинается от поселка Кыргауылды недалеко от Каскелена и заканчивается в поселке Кызылкайрат около Талгара. Трасса будет пролегать через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай - Западная Европа.

Жамбыл Бахтияр добавил, что ходе строительства БАКАД были применены современные технологии асфальтобетонного покрытия. А контроль качества осуществлялся на разных этапах строительства, в частности, в процессе подбора материалов, подготовки основания дороги и укладки асфальтобетона.

«В процессе строительства использовались высококачественные материалы и асфальтовое покрытие, способное выдерживать нагрузку тяжеловесных грузовых автомашин. Что также может помочь уменьшить преждевременный износ автомобилей и упростить управление ими. Кроме того, покрытие хорошо справляется с перепадами температуры и воздействием влаги. Это в свою очередь, обеспечит бесперебойное и безопасное движение в различных климатических условиях», - отметил Жамбыл Бахтияр.

Кроме того, озвучены положительные эффекты БАКАД. Реализация крупнейшего в Центральной Азии инфраструктурного проекта дорожного строительства в рамках государственного-частного партнерства повысит транзитный потенциал и конкурентоспособность транзитных маршрутов, качество транспортного обслуживания, обеспечит безопасность дорожного движения, разгрузит улицы мегаполиса и улучшит экологическую обстановку.

«Как уже отметили, заезд на БАКАД осуществляется на семи точках. Кроме того, планируем еще шесть новых улиц в городе. Хотим пробить улицы Саина до БАКАД, Акын Сара, Тлендиева, Северное кольцо, а также проспекты Рыскулова и Абая. Мы должны эти работы полностью завершить до 2024 года. На сегодня ведется работа по улице Саина. Акиматом все вопросы разрешены. В наших планах также - расширить улицу в сторону Каскелена по верхней трассе. Там сейчас наблюдается большая загруженность», - добавил он.

Руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» ответил на вопрос о стоимости проекта.

«Мы на стадии тендера считали, сколько потребуется денег. Было привлечено 22% наших собственных средств - это 185 миллионов долларов. Помимо этого, для реализации данного проекта мы заимствовали 585 миллионов долларов у трех финансовых институтов - это Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и Евразийский банк развития», - подчеркнул он.

Спикеры в ближайшие дни планируют проводить разъяснительную работу в Илийском, Талгарском, Карасайском районах Алматинской области. По их словам, в этих поселках зарегистрировано около 300 тысяч автомобилей. Водители этих авто будут пользоваться преференциями.

В целом ожидается, что в сутки по БАКАД будут проезжать около 40 тысяч автомобилей, 80% из них - легковые, а 20% - грузовые. Специалисты ожидают, что ежегодные поступления от БАКАД в бюджет составят около 5 млрд тенге.

Напомним, строительство БАКАД торжественно запустили в Алматинской области в 2018 году. БАКАД соединит дорогой такие крупные населенные пункты, как Талгар, Конаев, Узынагаш, Чемолган в обход Алматы. БАКАД предусматривает, кроме самой дороги, 21 мост, 18 виадуков (сооружение мостового типа, возводимое из камня, железобетона или металла на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем) и другие сооружения.