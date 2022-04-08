Запущена платформа для участия граждан в улучшении инфраструктуры городов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация урбанистов Q88 совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и BTS Digital запустила онлайн-платформу «Берекелі бастама – городская инициатива», в котором казахстанцы смогут предложить свои идеи для улучшения инфраструктуры своего города, проголосовать за приоритетные инициативы. Об этом заявил председатель совета Ассоциации урбанистов Q88 Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Города сегодня - это не просто здания, территории, улицы, это, в первую очередь, люди. Именно о них идет речь, когда ставятся цели по мастер планированию, разработке той или иной концепции. Эффективные коммуникации с горожанами, общественное участие и вовлеченность граждан в городское планирование – залог успеха в развитии любого города. 40% успеха любого проекта для любого города заключается в эффективных коммуникациях. В урбанистике описаны тысячи кейсов того, каким образом можно осуществлять коммуникации. В США реализуется платформа, которая примет видеоконтент по тому, что нужно улучшить и на постоянной основе администрация города обсуждает и принимает те или иные решения», - отметил председатель совета Ассоциации урбанистов Q88 Ерлан Аукенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Спикер привел яркие примеры того, как интересные инициативы жителей разных стран и городов содействовали в улучшении инфраструктуры города.

«В Санкт-Петербурге с 2019 года реализуется проект «Наш Санкт-Петербург», который ставит задачу улучшить атмосферу в городе. Есть и более продвинутые примеры, когда коммуникация не просто ограничивается сбором предложений, но уходит дальше, многие проекты реализуются и финансируются через выпуск облигаций, которые покупают местные жители, тем самым голосуют за реализацию того или иного проекта», - пояснил Е. Аукенов.

Глава Ассоциации урбанистов отметил, что благодаря поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития совместно с BTS Digital они запустили первый проект «Берекелі бастама – городская инициатива», который олицетворяет собой прямое участие горожан в реализации городских стратегий.

«Проект представляет собой онлайн-платформу, где горожане предлагают идеи для улучшения инфраструктуры городов, голосуют за наиболее актуальные инициативы, в дальнейшем местные власти будут в приоритете реализовывать те или иные проекты. Главная цель проекта – вовлечь граждан в приоритетные изменения города. Горожане могут предложить любую идею, которая, по их мнению, сделает город лучше, посадить деревья, благоустроить скверы, построить спортивные площадки. На одной площадке размещаются идеи по разным темам и вопросам, после того как собраны все заявки объявляется голосование. Далее проекты, получившие наибольшее количество голосов, отправляются для реализации и выставляются как приоритеты в том или ином городе», - добавил Ерлан Аукенов.