Запущена платформа для участия граждан в улучшении инфраструктуры городов РК
«Города сегодня - это не просто здания, территории, улицы, это, в первую очередь, люди. Именно о них идет речь, когда ставятся цели по мастер планированию, разработке той или иной концепции. Эффективные коммуникации с горожанами, общественное участие и вовлеченность граждан в городское планирование – залог успеха в развитии любого города. 40% успеха любого проекта для любого города заключается в эффективных коммуникациях. В урбанистике описаны тысячи кейсов того, каким образом можно осуществлять коммуникации. В США реализуется платформа, которая примет видеоконтент по тому, что нужно улучшить и на постоянной основе администрация города обсуждает и принимает те или иные решения», - отметил председатель совета Ассоциации урбанистов Q88 Ерлан Аукенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Спикер привел яркие примеры того, как интересные инициативы жителей разных стран и городов содействовали в улучшении инфраструктуры города.
«В Санкт-Петербурге с 2019 года реализуется проект «Наш Санкт-Петербург», который ставит задачу улучшить атмосферу в городе. Есть и более продвинутые примеры, когда коммуникация не просто ограничивается сбором предложений, но уходит дальше, многие проекты реализуются и финансируются через выпуск облигаций, которые покупают местные жители, тем самым голосуют за реализацию того или иного проекта», - пояснил Е. Аукенов.
Глава Ассоциации урбанистов отметил, что благодаря поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития совместно с BTS Digital они запустили первый проект «Берекелі бастама – городская инициатива», который олицетворяет собой прямое участие горожан в реализации городских стратегий.
«Проект представляет собой онлайн-платформу, где горожане предлагают идеи для улучшения инфраструктуры городов, голосуют за наиболее актуальные инициативы, в дальнейшем местные власти будут в приоритете реализовывать те или иные проекты. Главная цель проекта – вовлечь граждан в приоритетные изменения города. Горожане могут предложить любую идею, которая, по их мнению, сделает город лучше, посадить деревья, благоустроить скверы, построить спортивные площадки. На одной площадке размещаются идеи по разным темам и вопросам, после того как собраны все заявки объявляется голосование. Далее проекты, получившие наибольшее количество голосов, отправляются для реализации и выставляются как приоритеты в том или ином городе», - добавил Ерлан Аукенов.