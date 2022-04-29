Запрос общества на кардинальные изменения очень высокий - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что задача страны - избавляться от излишнего государственного участия и устранять монополии везде, где это необходимо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем строить Новый Казахстан, основываясь на идеологию устойчивого партнерства государства и общества. Наша задача - избавляться от излишнего государственного участия и устранять монополии везде, где это необходимо. Мы сделаем ставку на бизнес и созидательную активность граждан», - сказал во время сессии АНК Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, ожидания граждан должны быть оправданы.

«У нас много системных, социально-экономических проблем. Но монополия в политике, экономике отодвигала их на второй план, прятала за статистикой и отчетами. Чтобы обеспечить благополучие граждан и устойчивое развитие страны, уже недостаточно полумер. Запрос общества на кардинальные изменения очень высокий. Мы должны оправдать ожидания наших граждан», - заявил Президент РК.

Выступая в ходе сессии, Глава государства ранее заявил, что общество активно обсуждает вопросы, которые касаются процесса модернизации нашей страны, и это естественно.