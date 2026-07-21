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    Запретят ли праворульные авто для междугородних перевозок — ответ Минпрома

    Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев прокомментировал возможность запрета использования праворульных автомобилей для междугородних пассажирских перевозок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Запретят ли праворульные авто для междугородних перевозок — ответ Минпрома
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Соответствующий вопрос журналисты задали министру на брифинге в Правительстве. Они отметили, что праворульные минивэны активно используются для междугородних пассажирских перевозок, при этом регулярно фиксируются ДТП с их участием.

    Ерсайын Нагаспаев заявил, что вопрос безопасности дорожного движения требует комплексного подхода и находится не только в зоне ответственности Министерства промышленности и строительства, но и МВД.

    — С 2007 года запрещен ввоз праворульных автомобилей в Казахстан. Поэтому здесь нужно просто контролировать — запрет ввоза действует, — сказал министр.

    Отвечая на вопрос, обсуждается ли введение запрета на использование праворульных автомобилей для междугородних пассажирских перевозок, глава Минпрома ответил, что спрашивать нужно у МВД, которое отвечает за безопасность на дорогах.

    При этом, министр подчеркнул, что необходимые меры со стороны его ведомства уже приняты.

    Ранее мы писали, что новая мера против «серого» ввоза авто заработает с 1 сентября в Казахстане.

    Трассы Транспорт Безопасность Авто
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор