Запретят ли праворульные авто для междугородних перевозок — ответ Минпрома

Соответствующий вопрос журналисты задали министру на брифинге в Правительстве. Они отметили, что праворульные минивэны активно используются для междугородних пассажирских перевозок, при этом регулярно фиксируются ДТП с их участием.

Ерсайын Нагаспаев заявил, что вопрос безопасности дорожного движения требует комплексного подхода и находится не только в зоне ответственности Министерства промышленности и строительства, но и МВД.

— С 2007 года запрещен ввоз праворульных автомобилей в Казахстан. Поэтому здесь нужно просто контролировать — запрет ввоза действует, — сказал министр.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли введение запрета на использование праворульных автомобилей для междугородних пассажирских перевозок, глава Минпрома ответил, что спрашивать нужно у МВД, которое отвечает за безопасность на дорогах.

При этом, министр подчеркнул, что необходимые меры со стороны его ведомства уже приняты.

Ранее мы писали, что новая мера против «серого» ввоза авто заработает с 1 сентября в Казахстане.