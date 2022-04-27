Запретить уплотнительную и точечную застройку в городах предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Парламенте проходит пленарное заседание Мажилиса, в ходе которого депутаты фракции «Народная партия Казахстана» подняли проблему точечной и уплотнительной застройки в городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил мажилисмен Ерлан Смайлов, эта проблема особенно остро стоит в первую очередь в Алматы и Нур-Султане.

«Ситуация вышла из-под контроля – местные акиматы с ней не справляются, а в ряде случаев своими действиями усугубляют ее. Постоянно воспроизводящиеся ситуации с кулуарными решениями акиматов и застройщиков о точечном строительстве и уплотнении стали точкой протестной мобилизации городских жителей и ухудшения их социального самочувствия», - сказал Ерлан Смайлов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Депутат продолжил, что коммерческие подходы к архитектурной и градостроительной деятельности со стороны местных исполнительных органов мотивируют горожан к справедливым и обоснованным протестным действиям.

«Несмотря на поручение Президента, на уровне регионов, в частности, в Алматы, проблема не решается. Необходимо системное решение на уровне Правительства в виде законодательно закрепленных норм о запрете уплотнительной и точечной застройки. На самом деле это только вершина айсберга проблем в архитектурной и градостроительной сферах, и порядок надо наводить по широкому спектру проблемных вопросов. Одна из главных причин складывающейся ситуации – абсолютная закрытость и непрозрачность процесса принятия архитектурных и градостроительных решений акиматами», - подчеркнул Ерлан Смайлов.

«Решения принимаются без учета мнения горожан и представления их интересов, без рекомендаций архитекторов и урбанистов, б ез учета архитектурного облика города и высотности, как, например, проекты, предлагаемые для строительства в центре Алматы, без учета наличия и возможностей инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в виде школ, детских садов и больниц, наличия общественных пространств в виде скверов и парков. В результате манипуляций местных исполнительных органов и строительных компаний идет бессистемная застройка городов «человейниками», деградация городской среды, зеленых зон, и в целом ухудшается качество жизни горожан, в первую очередь, жителей Алматы и Нур-Султана. В итоге прибыль получают застройщики, а проблемы достаются горожанам и городским администрациям, решающим их впоследствии годами и за счет средств городских бюджетов», - добавил Ерлан Смайлов.

В связи с этим фракция «Народная партия Казахстана» считает необходимым:

- законодательно запретить уплотнительную и точечную застройку в городах страны – внутри жилых кварталов, на местах общественного пользования (парках, спортивных площадках и т.д.).

- при строительстве жилых комплексов и кварталов законодательно обязать застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства.

- разработать и законодательно закрепить статус независимых консультативно-совещательных органов, институционально встроенных в процесс принятия решений в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, например, в форме Экспертного совета.