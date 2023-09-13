Запретить строительство многоэтажек без школ и детсадов могут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК подготовили законопроект, запрещающий строительство многоквартирных жилых домов там, где нет социальной инфраструктуры. Проект закона направлен в Правительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о ситуации, связанной с большим количеством детей в школах, количество трехсменных школ сильно не уменьшилось. В том числе потому что идет застройка в наших мегаполисах там, где нет готовой социальной инфраструктуры. Там, где активная застройка, так называемых «человейников», учатся в три смены. Но дети не виноваты в том, что, когда выдавали разрешение на такие многоэтажные жилые дома, акимат не учел такие очевидные вещи. Мы сейчас подготовили законопроект, я в том числе, и направили в Правительство», - сообщил депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах заседания Мажилиса Парламента РК.





Проект закона, по его словам, предусматривает запрет на выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов там, где нет готовых школ, детских садов. Также корректировать проект детальной планировки можно только в том случае, если там решены вопросы социальной инфраструктуры. Помимо этого, строить дома можно в том случае, если в районе застройки есть школа, где обучение проводится только в одну смену.

«Эту проблему надо учесть. Мы можем строить бесконечное количество школ, но проблема в том, что в определенных участках нет даже пятна, чтобы построить школу. Родители не могут возить, и новую школу построить невозможно. Конечно, пытаются выйти из ситуации за счет пристроек, но это не решение, надо решать проблему системы», - добавил депутат.

Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена давка в переполненном детьми коридоре одной из столичных школ.