Запретить создание новых коммунальных предприятий на рынке общественного транспорта предлагает АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АЗРК предлагают запретить создание новых коммунальных предприятий на рынке общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня имеются нарекания в целом на организацию городских пассажирских автобусных перевозок со стороны населения, пользующихся общественным транспортом», - сказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на брифинге в СЦК.

Кроме того, по его словам, несвоевременное выделение субсидий, покрывающих разницу затрат, приводит к убыткам перевозчика, а также к сокращению количества частных перевозчиков и появлению (созданию) компаний с госучастием, что в целом негативно сказывается на состоянии конкуренции.

«В этой связи, АЗРК предлагает запретить создание новых коммунальных предприятий на рынке общественного транспорта, а существующие коммунальные автопарки передать в конкурентную среду», - подчеркнул Марат Омаров.

В ведомстве пояснили, что это необходимо в связи с наличием преимущественного положения (при распределении маршрутов, субсидирование приобретения автобусов и т.д.).

«Обеспечить своевременное субсидирование убытков перевозчиков, основанного на разнице между установленным и расчетным тарифами по каждому маршруту регулярных перевозок. С этой целью необходимо предусмотреть в местных или республиканском бюджете соответствующие средства. Ввести административную ответственность руководителей МИО за невыполнение требований законодательства», - добавил Марат Омаров.