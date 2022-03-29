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    16:39, 29 Март 2022 | GMT +6

    Запретить создание новых коммунальных предприятий на рынке общественного транспорта предлагает АЗРК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АЗРК предлагают запретить создание новых коммунальных предприятий на рынке общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня имеются нарекания в целом на организацию городских пассажирских автобусных перевозок со стороны населения, пользующихся общественным транспортом», - сказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на брифинге в СЦК.

    Кроме того, по его словам, несвоевременное выделение субсидий, покрывающих разницу затрат, приводит к убыткам перевозчика, а также к сокращению количества частных перевозчиков и появлению (созданию) компаний с госучастием, что в целом негативно сказывается на состоянии конкуренции.

    «В этой связи, АЗРК предлагает запретить создание новых коммунальных предприятий на рынке общественного транспорта, а существующие коммунальные автопарки передать в конкурентную среду», - подчеркнул Марат Омаров.

    В ведомстве пояснили, что это необходимо в связи с наличием преимущественного положения (при распределении маршрутов, субсидирование приобретения автобусов и т.д.).

    «Обеспечить своевременное субсидирование убытков перевозчиков, основанного на разнице между установленным и расчетным тарифами по каждому маршруту регулярных перевозок. С этой целью необходимо предусмотреть в местных или республиканском бюджете соответствующие средства. Ввести административную ответственность руководителей МИО за невыполнение требований законодательства», - добавил Марат Омаров.


    Теги:
    АЗРК Транспорт Другие государственные органы Астана
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