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Запретить раздел сельхозземель в пригородной зоне призвал юрист Бакытжан Базарбек

Автор:  
Серик Сабеков
25 Марта 2021, 13:41
Запретить раздел сельхозземель в пригородной зоне призвал юрист Бакытжан Базарбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ввести запрет на раздел земель сельхозназначения, орошаемых сельхозугодий в пригородной зоне призвал юрист Бакытжан Базарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны внести соответствующие нормы запрета на раздел земель сельхозназначения, орошаемых сельхозугодий в пригородной зоне городов республиканского значения и областного значения, а также столицы», - сказал Бакытжан Базарбек, выступая на первом заседание Комиссии по земельной реформе.

Эта норма, по его словам, должна быть отражена в пункте 3 статьи 97 Земельного кодекса.

Ранее президент республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» Жигули Дайрабаев предложил предоставить преимущественное право продления аренды для добросовестных землепользователей.

Выступая на первом заседание Комиссии по земельной реформе, глава Союза фермеров Казахстана отметил, что на сегодня есть право аренды земель на 49 лет в нашей стране и если землепользователь добросовестно трудится и эффективно ее использует, то надо предусмотреть для него преимущественное право продления аренды.

«Необходимо ему законодательно предусмотреть преимущественное право продления аренды для пользования, для его наследников», - сказал Жигули Дайрабаев.

Для этого, по его словам, необходимо в 37 статью и 97 статью Земельного кодекса внести изменения.


Сельское хозяйство   Земельная реформа.Мораторий   Земельный вопрос (законопроекты)   Общество  
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