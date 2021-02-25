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    13:41, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Запретить незаконное проведение лотереи иностранцами в стране поручил Президент  РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости запрета на незаконное проведение азартных игр иностранным гражданами в Казахстане высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К административной ответственности должны быть привлечены юридические лица, привлекшие детей и игроманов или допустившие к такой ситуации. При необходимости будем лишать их лицензии. За такую незаконную деятельность физических лиц на данный момент привлекают к штрафу только в размере 200 месячных расчетных показателей. Необходимо запретить иностранным гражданам незаконно проводить азартные игры на территории страны и получать доходы путем организации лотерей», - заявил в ходе пятого заседания Нацсовета общественного доверия Глава государства.

    Ранее Глава государства выразил обеспокоенность в связи с тем, что среди молодых людей растет зависимость от азартных игр.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Заседание Нацсовета 25.02.2021 Общество Нацсовет
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