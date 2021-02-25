Запретить незаконное проведение лотереи иностранцами в стране поручил Президент  РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости запрета на незаконное проведение азартных игр иностранным гражданами в Казахстане высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К административной ответственности должны быть привлечены юридические лица, привлекшие детей и игроманов или допустившие к такой ситуации. При необходимости будем лишать их лицензии. За такую незаконную деятельность физических лиц на данный момент привлекают к штрафу только в размере 200 месячных расчетных показателей. Необходимо запретить иностранным гражданам незаконно проводить азартные игры на территории страны и получать доходы путем организации лотерей», - заявил в ходе пятого заседания Нацсовета общественного доверия Глава государства.

Ранее Глава государства выразил обеспокоенность в связи с тем, что среди молодых людей растет зависимость от азартных игр.