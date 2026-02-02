Запретить менять пол в документах предлагают в Кыргызстане

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Инициатором поправок отмечается, что понятия мужчины и женщины в Семейном кодексе КР имеют четкий бинарный характер, связанный с биологическим полом при рождении. Административная смена пола подрывает основы семейного права и создает сложности в различных сферах деятельности (в вопросах правосудия и исполнения наказаний, воинской обязанности, а также спорте).

Предлагаемые законодательные поправки предусматривают запрет заключение брака между лицами одного биологического пола. Матерью ребенка может быть признано только лицо женского пола, а отцом — лицо мужского пола.

Согласно документу, родители обязаны воспитывать ребенка в соответствии с его биологическим полом, и принимать все меры для защиты его физического и психического здоровья, в том числе от вмешательств, направленных на изменение пола.

Пол человека определяется исключительно на основании биологических признаков, зафиксированных при рождении в записи акта о рождении.

Запись о поле, внесенная при государственной регистрации рождения, является окончательной и не может быть изменена по достижению совершеннолетия, заявлению гражданина или решению суда либо медицинским или другим заключениям.

Допускается только исправление технической ошибки (описки, опечатки), допущенной работником органа ЗАГС при составлении первоначальной записи.

Кроме того, законопроектом запрещается проводить медицинские вмешательства в виде хирургических операций или гормональной терапии с целью изменения пола. Исключения составляют случаи лечения врожденных аномалий полового развития, подтверждённых заключением врачебной комиссии и решением суда.

