Запретить играть в казино смогут себе казахстанцы - Мажилис принял законопроект

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности», передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева, закон определит список лиц, которым запрещается участие в пари и азартных играх. К тому же казахстанцы смогут на 10 лет запретить себе играть в казино или в букмекерских конторах. Причем досрочно снять запрет невозможно.

- Да, могут сказать, что мы ограничиваем права игроманов, но на самом деле это излюбленный аргумент лоббистов. Если человек захочет сыграть и не сможет, то это уже его ответственность, так как при подписании самоограничения он самостоятельно принял на себя все законные обязательства, – заявил Елнур Бейсенбаев на заседании Мажилиса.

Также делать ставки в букмекерских конторах и играть в казино не смогут лица, входящие в Единый реестр должников. Таких граждан насчитывается около 3,5 млн человек. Еще запрет распространяется на госслужащих, военнослужащих, сотрудников специальных госорганов, руководителей бюджетных организаций. Это еще почти 280 тысяч человек.

Законопроект также вводит и другие нововведения: • устанавливается порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр и введено консультативное наблюдения игроманов без постановки на динамический учет, то есть с сохранением медицинской тайны; • вводится запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр; • ограничивается реклама букмекерских контор и казино. Штрафы – от 200 тысяч тенге; • вводится полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии и онлайн-казино. Организаторам онлайн-казино теперь грозит уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет.

Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о самых крупных должниках по налогам среди юридических лиц. Оказалось, что букмекеры недоплатили в бюджет десятки млрд тенге.