17:25, 16 Май 2024 | GMT +6
Букмекеры в Казахстане недоплатили десятки миллиардов тенге по налогам: кто еще в должниках?
В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о самых крупных должниках по налогам среди юридических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Комитета госдоходов, за 2023 год налоговая задолженность по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (по субъектам МСБ) составляет 897,2 млрд тенге, из них по юридическим лицам – 859,2 млрд тенге.
В ведомстве даже назвали 10 самых больших должников по налогам среди юридических лиц на 1 января 2024 года:
- ТОО Tex Alliance – недоимка 100 млрд тенге;
- ТОО Ai-To Progress – 64 млрд тенге;
- ТОО Alpha-bet – 43 млрд тенге;
- ТОО «Букмекерская контора Olimp kz» – 36 млрд тенге;
- ТОО GB Invest – 26 млрд тенге;
- ТОО «Кастинг» – 9 млрд тенге;
- ТОО «ЦАТЭК Green Energy» – 2 млрд тенге;
- ТОО «Азия Баканас» – 2 млрд тенге;
- ТОО «Эвеланш плюс» – 2 млрд тенге;
- ТОО «Статус Сервис» – 2 млрд тенге.
Ранее в Комитете госдоходов назвали топ-10 самых крупных налогоплательщиков в Казахстане за 2023 год. В тройку лидеров вошли «Тенгизшевройл», «Самрук-Казына» и KAZ Minerals Aktogay.