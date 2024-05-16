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    17:25, 16 Май 2024 | GMT +6

    Букмекеры в Казахстане недоплатили десятки миллиардов тенге по налогам: кто еще в должниках?

    Калькулятор, финансы
    Фото: Canva, Freepik, Kazinform

    В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о самых крупных должниках по налогам среди юридических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Комитета госдоходов, за 2023 год налоговая задолженность по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (по субъектам МСБ) составляет 897,2 млрд тенге, из них по юридическим лицам – 859,2 млрд тенге.

    В ведомстве даже назвали 10 самых больших должников по налогам среди юридических лиц на 1 января 2024 года:

    • ТОО Tex Alliance – недоимка 100 млрд тенге;
    • ТОО Ai-To Progress – 64 млрд тенге;
    • ТОО Alpha-bet – 43 млрд тенге;
    • ТОО «Букмекерская контора Olimp kz» – 36 млрд тенге;
    • ТОО GB Invest – 26 млрд тенге;
    • ТОО «Кастинг» – 9 млрд тенге;
    • ТОО «ЦАТЭК Green Energy» – 2 млрд тенге;
    • ТОО «Азия Баканас» – 2 млрд тенге;
    • ТОО «Эвеланш плюс» – 2 млрд тенге;
    • ТОО «Статус Сервис» – 2 млрд тенге.
    Самые крупные должники по налогам среди юрлиц в Казахстане
    Фото: Kazinform

    Ранее в Комитете госдоходов назвали топ-10 самых крупных налогоплательщиков в Казахстане за 2023 год. В тройку лидеров вошли «Тенгизшевройл», «Самрук-Казына» и KAZ Minerals Aktogay.

     

    Теги:
    Минфин РК Казахстан Финансы КГД Налоги Экономика Букмекеры Финансы и бюджет
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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