Букмекеры в Казахстане недоплатили десятки миллиардов тенге по налогам: кто еще в должниках?

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о самых крупных должниках по налогам среди юридических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Комитета госдоходов, за 2023 год налоговая задолженность по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (по субъектам МСБ) составляет 897,2 млрд тенге, из них по юридическим лицам – 859,2 млрд тенге.

В ведомстве даже назвали 10 самых больших должников по налогам среди юридических лиц на 1 января 2024 года:

ТОО Tex Alliance – недоимка 100 млрд тенге;

ТОО Ai-To Progress – 64 млрд тенге;

ТОО Alpha-bet – 43 млрд тенге;

ТОО «Букмекерская контора Olimp kz» – 36 млрд тенге;

ТОО GB Invest – 26 млрд тенге;

ТОО «Кастинг» – 9 млрд тенге;

ТОО «ЦАТЭК Green Energy» – 2 млрд тенге;

ТОО «Азия Баканас» – 2 млрд тенге;

ТОО «Эвеланш плюс» – 2 млрд тенге;

ТОО «Статус Сервис» – 2 млрд тенге.

Фото: Kazinform

Ранее в Комитете госдоходов назвали топ-10 самых крупных налогоплательщиков в Казахстане за 2023 год. В тройку лидеров вошли «Тенгизшевройл», «Самрук-Казына» и KAZ Minerals Aktogay.