Налоговые поступления в Казахстане выросли в 2023 году

По данным Комитета государственных доходов, в 2023 году в Казахстане общий объем налоговых поступлений составил 18,9 трлн тенге. Это на 27,4% больше, нежели в 2022 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

Львиную долю налоговых поступлений обеспечивают юридические лица, которые уплатили 17,8 трлн тенге в 2023 году. Это на 25,2% больше, чем годом ранее.

В Комитете государственных доходов отмечают значительный рост налоговых поступлений в государственный бюджет от физических лиц. В 2023 году они уплатили 1,1 трлн тенге, что на 82,4% больше чем в 2022 году.

По итогам 2023 года, крупнейшими налогоплательщиками в Казахстане стали: · ТОО «Тенгизшевройл» – уплачено 1,38 трлн тенге; · АО ФНБ «Самрук-Казына» – 281 млрд тенге; · ТОО KAZ Minerals Aktogay – 245 млрд тенге; · ТОО «Азиатский газопровод» – 161 млрд тенге; · АО «Ураниум Уан Груп» – 161 млрд тенге; · ТОО «Корпорация Казахмыс» – 157 млрд тенге; · ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» – 137 млрд тенге; · ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» – 123 млрд тенге; · ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» – 120 млрд тенге; · АО НК «КазМунайГаз» – 108 млрд тенге.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что в проекте нового Налогового кодекса акцент смещается со штрафных санкций на оказание госуслуг и профилактику проблем. Его цель – в том, чтобы платить налоги в Казахстане стало удобнее, проще и быстрее.

По его словам, новый Налоговый кодекс уже подготовлен, представители Министерства финансов выезжают в регионы, встречаются с бизнесом, обсуждая наиболее актуальные темы – вопросы регистрации плательщиков НДС, возврата НДС, проверочные мероприятия. Камеральный контроль, признание сделок недействительными, сдача налоговой отчетности и штрафные санкции при контрольных мероприятиях – все эти процессы будут пересмотрены, отметил Биржанов.