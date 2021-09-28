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    16:31, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Запретить ездить на мотоциклах после 22:00 предлагают в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы предлагает запретить движение мотоциклов в городе с 22.00 до 09.00. Соответствующее постановление вынесено на публичное обсуждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимат города Алматы поставляет создать зону специальной организации дорожного движения в пределах границ города Алматы. В зоне специальной организации дорожного движения запретить движение мотоциклов с 22.00 до 09.00 часов, за исключением мотоциклов, приводимых в движение электрическими двигателями, а также транспорта, имеющего цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы в соответствии с СТ РК 1863-2018 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования», - говорится в сообщении .

    Согласно Закону РК «О дорожном движении», под мотоциклами понимаются мотоциклы с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, подлежащие государственной регистрации в уполномоченном органе, с установленными на них государственными регистрационными номерными знаками.

    В управлении городской мобильности города Алматы ответили, что данный проект вносятся на рассмотрения в целях снижения шумовой нагрузки на жителей города в ночное время.

    «Необходимость и эффективность решения вопроса по организации движения мотоциклов обоснованы исследованиями ТОО «НИИ транспорта и коммуникаций» и подтверждается жалобами населения», - сообщается на сайте.

    Проект постановления вынесли на обсуждение на портале «Открытые НПА» до 12 октября.


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