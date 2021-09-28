Запретить ездить на мотоциклах после 22:00 предлагают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы предлагает запретить движение мотоциклов в городе с 22.00 до 09.00. Соответствующее постановление вынесено на публичное обсуждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат города Алматы поставляет создать зону специальной организации дорожного движения в пределах границ города Алматы. В зоне специальной организации дорожного движения запретить движение мотоциклов с 22.00 до 09.00 часов, за исключением мотоциклов, приводимых в движение электрическими двигателями, а также транспорта, имеющего цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы в соответствии с СТ РК 1863-2018 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования», - говорится в сообщении .

Согласно Закону РК «О дорожном движении», под мотоциклами понимаются мотоциклы с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, подлежащие государственной регистрации в уполномоченном органе, с установленными на них государственными регистрационными номерными знаками.

В управлении городской мобильности города Алматы ответили, что данный проект вносятся на рассмотрения в целях снижения шумовой нагрузки на жителей города в ночное время.

«Необходимость и эффективность решения вопроса по организации движения мотоциклов обоснованы исследованиями ТОО «НИИ транспорта и коммуникаций» и подтверждается жалобами населения», - сообщается на сайте.

Проект постановления вынесли на обсуждение на портале «Открытые НПА» до 12 октября.