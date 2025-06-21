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    11:00, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Запретить движение на электросамокатах намерены на набережной Павлодара

    Стражи порядка отмечают, особенно в вечернее время на набережной большое скопление людей, которым водители самокатов представляют угрозу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Электросамокаты, Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По информации полицейских, на центральной набережной Павлодара в этом году зафиксировано уже несколько фактов наезда на людей водителями самокатов. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Учитывая обстановку, стражи порядка прорабатывают вопрос полного запрета.

    — В вечернее время на набережной у нас скапливается очень много людей. Мы хотим сделать там полностью красную зону, чтобы электросамокаты там не ездили, потому что родители гуляют с детьми, ребенок может выбежать. В случае наезда электросамокатом, там до летального исхода может дойти, — рассказал заместитель начальника местной полиции департамента полиции Павлодарской области Азамат Куркебаев.

    Вместе с тем, нарушения водителями самокатов регистрируют ежедневно по всему Павлодара. Фиксируют на камеру ЦОУ и направляют патрульных. В частности, многие ездят по двое, не используют шлемы и превышают скорость.

    Напомним, ранее в Казахстане предложили пересмотреть скоростные ограничения для электросамокатов. 

    Теги:
    Самокаты Регионы Казахстана Павлодар Павлодарская область Электросамокаты
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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