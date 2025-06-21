Запретить движение на электросамокатах намерены на набережной Павлодара

По информации полицейских, на центральной набережной Павлодара в этом году зафиксировано уже несколько фактов наезда на людей водителями самокатов. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Учитывая обстановку, стражи порядка прорабатывают вопрос полного запрета.

— В вечернее время на набережной у нас скапливается очень много людей. Мы хотим сделать там полностью красную зону, чтобы электросамокаты там не ездили, потому что родители гуляют с детьми, ребенок может выбежать. В случае наезда электросамокатом, там до летального исхода может дойти, — рассказал заместитель начальника местной полиции департамента полиции Павлодарской области Азамат Куркебаев.

Вместе с тем, нарушения водителями самокатов регистрируют ежедневно по всему Павлодара. Фиксируют на камеру ЦОУ и направляют патрульных. В частности, многие ездят по двое, не используют шлемы и превышают скорость.

Напомним, ранее в Казахстане предложили пересмотреть скоростные ограничения для электросамокатов.