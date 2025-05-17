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    20:25, 16 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане предлагают вновь пересмотреть скоростные ограничения для электросамокатов

    Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха высказался о предлагаемых мерах по регулированию передвижения электросамокатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самокаты
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Сегодня на заседании Общественной палаты Мажилиса вновь был поднят вопрос безопасности пешеходов в связи с ростом количества пользователей электросамокатов.

    - Изначально было предложение убрать их с тротуаров. Кардинальная мера. Нам рассказали, что будут агрегаторы регулировать. В итоге написали не превышать 5 км в час. И агрегаторы сказали: «Мы же можем замедлять, мы же люди ответственные». Никто ничего не замедлил. Почему у нас нет ответственности агрегаторов? Почему в Москве они могут это сделать, а здесь не могут? В Москве они какие-то зоны замедляют, какие-то зоны запрещают. Условно самокат подъезжает на Красную площадь, он просто остановится, он не поедет. Почему у нас агрегаторы не хотят это делать? Давайте вернемся к этому вопросу, – заявил Игорь Лепеха.

    Ранее вице-министр прокомментировал возможность установки госномеров на велосипеды и самокаты.

     

    Теги:
    МВД РК Самокаты Транспорт Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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