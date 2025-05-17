В Казахстане предлагают вновь пересмотреть скоростные ограничения для электросамокатов

Сегодня на заседании Общественной палаты Мажилиса вновь был поднят вопрос безопасности пешеходов в связи с ростом количества пользователей электросамокатов.

- Изначально было предложение убрать их с тротуаров. Кардинальная мера. Нам рассказали, что будут агрегаторы регулировать. В итоге написали не превышать 5 км в час. И агрегаторы сказали: «Мы же можем замедлять, мы же люди ответственные». Никто ничего не замедлил. Почему у нас нет ответственности агрегаторов? Почему в Москве они могут это сделать, а здесь не могут? В Москве они какие-то зоны замедляют, какие-то зоны запрещают. Условно самокат подъезжает на Красную площадь, он просто остановится, он не поедет. Почему у нас агрегаторы не хотят это делать? Давайте вернемся к этому вопросу, – заявил Игорь Лепеха.