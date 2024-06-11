Запретить чиновникам азартные игры — петиция набрала 50 тысяч подписей в РК

Опубликованная на официальном портале E-Petition.kz петиция «Запретить чиновникам азартные игры» собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

— Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 000 подписей, Министерство туризма и спорта РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента регистрации, — говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство туризма и спорта РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, Мажилис принял законопроект по которому казахстанцы смогут на 10 лет запретить себе играть в казино или в букмекерских конторах.