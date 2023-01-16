Запретили фотографироваться: в «Шымбулаке» ответили на возмущения алматинки

16 Января 2023, 23:37

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жительница Алматы Дарья Дунич на странице в Facebook заявила, что во время отдыха в горах ей запретили делать фотографии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинка отметила, что ей сначала запретили фотографироваться на фоне гор на «Медеу», а потом на горнолыжном курорте «Шымбулак».

«Мы не планировали какую-то коммерческую фотосессию, естественно, у нас разрешения не было. Стали подниматься на фуникулере на «Шымбулак». Только вышли, увидев фотоаппарат, к нам подошел сотрудник, достал телефон и начал записывать видео о том, что у нас профессиональный фотоаппарат. «Уберите фотоаппарат! Тут снимать нельзя!» Почему? Я снимаю своих коллег и друзей. По какой причине? Какой закон предусматривает запрет на съемку в общественном месте?» - написала она.

По ее словам, она любит путешествия, часто ходит в горы и снимает красивые места на фото и видео.

«Считаю, что это мотивирует людей, вызывает чувство гордости, патриотизма и прививает вести здоровый образ жизни. Почему мне нельзя делать хорошие по качеству фото и видео, если это развивает нашу страну? Очень расстроена, потому что это показывает нашу страну иностранным друзьям не с лучшей стороны. Все усилия по развитию туристического направления в нашей стране заканчиваются каким-то незаконным распоряжением частной конторы», - возмутилась она.

В пресс-службе горнолыжного курорта «Шымбулак» ответили, что на курорте действуют правила касаемо фото-видеосъемки. Так, для осуществления профессиональной фото-видеосъемки, в том числе с применением летательных аппаратов (дронов), осуществления запуска любых видов воздушных моделей, конструкторов необходимо предварительное согласование с администрацией горного курорта, так как это частная территория.

«Кроме того, без официального разрешения сотрудники курорта не всегда могут проконтролировать действительно ли каждая съемка является не коммерческой, а для личного пользования гостей. Для того, чтобы получить разрешение на осуществление фото и видеосъемки, нужно обратиться в инфоцентр на станции «Медеу» или «Шымбулак», либо оформить обращение на разрешение фото-видеосъемки с помощью формы на официальном сайте. Выдача разрешения администрацией ГК «Шымбулак» через инфоцентр производится оперативно в момент поступлении обращения. Получение разрешения путем заполнения формы на сайте осуществляется в течение часа», - отметили в пресс-службе горнолыжного курорта.

Также сообщается, гости курорта могут беспрепятственно делать фотографии на камеру своего телефона.