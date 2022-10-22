Запрет вейпов приведет к росту контрабанды - эксперт

На площадке «Открытые НПА» прошло открытое общественное обсуждение предлагаемых Минздравом регуляторных поправок – концепции законопроекта, в которой МЗ продвигает идею полного запрета на оборот вейпов (электронных сигарет) в Казахстане.

Поводом своей инициативы представители Минздрава называют «эпидемию» вейпов среди детей и подростков. Были представлены статданные, согласно которым около 15% мальчиков и 6% девочек в возрасте 15 лет хотя бы раз пробовали вейпы. Причиной является их всеобщая доступность: во многих магазинах так называемые «одноразки» продаются открыто, вместе с конфетами и шоколадками, а не как табачные или никотиносодержащие изделия.

Оппоненты запретительной концепции напомнили, что в 2014 году по данным аналогичных исследований 15,9 % мальчиков и 8 % девочек того же возраста в Казахстане признавались, что пробовали сигареты. То есть пресловутая «мода» на вейпы среди подростков – безусловно, серьезная проблема, но она не нова, ранее аналогичная ситуация существовала и с сигаретами.

Как отметил председатель Совета директоров АО «Медицинский университет Астана», профессор, член-корреспондент НАН РК Толебай Рахыпбеков, запрет вейпов, как и любого другого продукта, приведет только к росту объемов контрабанды и контрафакта. То есть это не оградит детей и подростков, напротив – спровоцирует приток на рынок несертифицированных и опасных для здоровья подделок. « Запретами ничего не добиться. Это показал опыт многих стран – можно вспомнить тот же Сухой закон в США, когда запрет на алкоголь привел к массовым отравлениям суррогатами. Рынок вейпов необходимо четко отрегулировать, именно этим следует озаботиться государству, не только Минздраву, но и Минэкономики, Налоговому комитету, МВД, всем уполномоченным органам. Также важно привить юному поколению привычку к здоровому образу жизни, объяснять, в чем вредность тех же вейпов, сигарет, алкоголя «, – сказал профессор.

По мнению исполнительного директора ОЮЛ «Ассоциация производителей и импортеров алкогольной и никотиносодержащей продукции «QazSpirits» Дмитрия Жукова, запрет на оборот вейпов спровоцирует уход с рынка тысяч добросовестных предпринимателей и, как следствие, неизбежный рост контрабанды. « Сейчас, к сожалению, со стороны представителей Минздрава вместо взаимодействия с добросовестным бизнесом происходит его демонизация «, – отметил Жуков.

С его мнением согласился замдиректора Департамента АПК и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» Еркен Наурзбеков. Он привел пример запрета на снюсы и кальяны, который не работает. « Сегодня практически свободно в «теневом обороте» реализуются никпэки (снюсы) из скандинавских стран, России, Китая и других стран, тогда как согласно Кодексу о здоровье их оборот запрещен. Такая же ситуация – по кальянным заведениям, которые спокойно действуют на всей территории Казахстана. Мы – в ЕАЭС, в ВТО, длинные границы, и на всех территориях сопредельных стран оборот вейпов разрешен. Поэтому теневой ввоз при запрете будет неизбежен «, – отметил Е. Наурзбеков. По его мнению, с учетом огромного товарооборота между странами ЕАЭС и степени открытости границ нелегальный рынок будет постоянно подпитываться контрабандными поставками. Спикер подчеркнул, что инициаторы запрета не учитывают реалии, возможно, потому, что их самоцелью является «запрет ради запрета, а не забота о здоровье нации».

« Впечатление, что инициаторов этих поправок (Минздрав РК и ряд общественных организаций) интересует сам факт запрета, а не защита здоровья населения «, – отметил представитель «Атамекен». – Это подтверждается письмом Генеральной прокуратуры РК № 2-010324-22-27823 от 8 апреля текущего года, в котором отмечено полное отсутствие четкого контроля и мониторинга за выполнением статьи 110 Кодекса о здоровье народа (речь идет о соблюдении правил продаж в торговых сетях). Такой контроль, как мы убеждаемся, и не предусматривался разработчиком «, – подчеркнул Еркен Наурзбеков, представитель НПП.

Большинство участников дискуссии сошлись во мнении, что запрет на вейпы неэффективен и будет существовать только на бумаге – по аналогии с полным запретом оборота и употребления снюсов, а также кальянов в общественных местах. Ряд спикеров отметили непрофессионализм самой идеи запрета: Техрегламент ЕАЭС по электронным сигаретам будет принят уже в ближайшее время, и если Казахстан запретит вейпы как отдельную товарную категорию, то Техрегламент вступит в противоречие с национальным законодательством Казахстана РК.

Как отметила заместитель председателя Гражданского Аальянса по Карагандинской области Гульнар Курбанбаева, « мы видим преувеличенное освещение именно проблемы вейпов в СМИ и явное манипулирование общественным мнением, притом, что полностью отсутствует освещение о потреблении несовершеннолетними традиционных сигарет» . Спикер задалась вопросом, не является ли это признаком прямого лобби сигаретных производителей, которые не хотят терять рынок Казахстана?