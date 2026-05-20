Запрет соцсетей для детей рассмотрят депутаты Курултая – Минкультуры РК

Министерство культуры и информации РК дорабатывает нормы, регулирующие доступ детей к онлайн-платформам. Проект закона вынесут на рассмотрение депутатов на новой сессии Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в кулуарах совместного заседания палат Парламента сообщил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

— Там сидит норма о том, что детям до 16-ти будет ограничена регистрация. Механизмы не оговорены, то есть мы сейчас сознательно садим норму в закон. Сейчас это обсуждается с государственными органами. Еще в Парламент этот закон не поступил, — сообщил он.

Среди разработанных Министерством предложений также есть нормы, регулирующие работу онлайн-коучей.

По словам Кочетова, в последнее время во многих странах Европы вводят законодательные изменения, запрещающие детям пользоваться соцсетями. Аналогичные ограничения уже вступили в силу в Австралии.

— Когда мы об этом начали говорить, тогда только Австралия оперировала этой мерой. Сейчас уже целый ряд европейских стран пересматривает законодательство в этой области. Насколько я помню, этот вопрос рассматривают 5 европейских стран. И в целом Европарламент рекомендовал имплементировать это в национальное законодательство. Поэтому, мы уверены в том, что эта норма нужна. И очень хорошо, что так думает не только Казахстан, но и все передовые страны, — добавил вице-министр.

Сейчас ведомство согласовывает проект поправок с другими госорганами.

— Оно сейчас находится в Правительстве. Теперь уже будем обсуждать эти нормы на площадке Курултая, — отметил Кочетов.

Напомним, норма об ограничении доступа к соцсетям для детей прошла экспертную оценку. Теперь в Правительстве разрабатывают механизм проверки возраста пользователей и меры ответственности за нарушение возрастных ограничений.