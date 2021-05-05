Запрет продажи земли иностранцам: Парламент РК принял законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента согласился с поправками Сената в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам земельных отношений», предусматривающий запрет продажу и аренду земель иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Парламент принял законопроект, предусматривающий запрет продажи земли иностранцам









«Комитет по аграрным вопросам, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты РК по вопросам земельных отношений» отмечает, что предлагаемые Сенатом поправки не нарушают одобренную Мажилисом концепцию законопроекта, предусматривающего введение запрета на обладание иностранными землепользователями и юридическими лицами с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и землепользовании и не ухудшают его содержание. С учетом изложенного, Комитет по аграрным вопросам предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента РК в проект закона», - сказал депутат Берик Оспанов на пленарном заседании Мажилиса.

Напомним, что 29 апреля Сенат во втором чтении вернул в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений.

Законопроектом предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам.

Также законопроектом предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования.