19 Сентября 2022, 11:06

Запрет на вывоз угля вводят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принят приказ № 514 от 14 сентября об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт министерства.

Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 гг., и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора.