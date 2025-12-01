Запрет на ввоз гранита и каменной продукции продлили в Казахстане

Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства. Документ уже вступил в силу и будет действовать три месяца.

Ограничение распространяется на следующие виды:

брусчатка, бордюрные — камни и плиты для мощения из природного камня;

гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более;

гранит для памятников или строительства.

Ввоз перечисленной продукции во время действия приказа запрещен всеми видами транспорта.

Напомним, в октябре в Казахстане ввели временный запрет на ввоз отдельных видов каменной продукции из третьих стран.