10:10, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Запрет на ввоз гранита и каменной продукции продлили в Казахстане
В Казахстане продолжают действовать ограничения импорта отдельных видов каменной продукции из третьих стран, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства. Документ уже вступил в силу и будет действовать три месяца.
Ограничение распространяется на следующие виды:
- брусчатка, бордюрные — камни и плиты для мощения из природного камня;
- гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более;
- гранит для памятников или строительства.
Ввоз перечисленной продукции во время действия приказа запрещен всеми видами транспорта.
Напомним, в октябре в Казахстане ввели временный запрет на ввоз отдельных видов каменной продукции из третьих стран.