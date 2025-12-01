РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:10, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запрет на ввоз гранита и каменной продукции продлили в Казахстане

    В Казахстане продолжают действовать ограничения импорта отдельных видов каменной продукции из третьих стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан вводит временный запрет на ввоз гранита и каменной продукции
    Фото: freepik

    Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства. Документ уже вступил в силу и будет действовать три месяца. 

    Ограничение распространяется на следующие виды:

    • брусчатка, бордюрные — камни и плиты для мощения из природного камня;
    • гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более; 
    • гранит для памятников или строительства.

    Ввоз перечисленной продукции во время действия приказа запрещен всеми видами транспорта.

    Напомним, в октябре в Казахстане ввели временный запрет на ввоз отдельных видов каменной продукции из третьих стран. 

    Теги:
    Запреты Казахстан Министерство промышленности и строительства
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают