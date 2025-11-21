Запрет на тяжелые самосвалы обеспокоил костанайских предпринимателей

В Палате предпринимателей Костанайской области состоялось заседание Отраслевого совета по вопросам транспорта, где обсуждали введение с 1 января 2026 года запрета на движение трехосных самосвалов массой свыше 25 тонн по дорогам общего пользования. Нововведение вызвало серьезное беспокойство среди бизнеса, связанного с грузоперевозками и дорожным строительством.

Представитель ТОО «АБЗ плюс» Багит Омаров отметил, что ограничение негативно отразится на отрасли. Значительно увеличится расходная часть, что приведет к удорожанию проектов, увеличению сроков и сокращению объемов строительства, подчеркнул он.

По данным, озвученным на совете, в Костанайской области зарегистрировано около 5100 таких грузовых автомобилей, а по стране – более 60 тысяч, что составляет около 35 процентов от всего парка грузовиков. Только индивидуальные предприниматели региона, владеющие подобной техникой, ежегодно обеспечивают поступления в бюджет свыше 3,6 млрд тенге.

Депутаты областного маслихата Александра Сергазинова и Руслан Мамедов заявили, что решения подобного масштаба должны быть экономически обоснованными. Был предложен поэтапный подход: сначала запретить ввоз новых самосвалов, затем дать возможность действующему автопарку выработать ресурс, и только после этого вводить полный запрет.

Костанайский транспортный прокурор Азамат Сарсембаев отметил, что предложения участников будут направлены в Комитет транспортного контроля для выработки механизмов реализации требований статьи 38-2 Закона «Об автомобильном транспорте».

На совете также прозвучали инициативы пересмотреть весовые параметры и обратить внимание на качество дорог. Бизнес подчеркнул, что решить проблему перегруза только запретами невозможно, необходима модернизация дорожной инфраструктуры.

С января 2026 в Казахстане вступает запрет на движение трехосных самосвалов общей массой свыше 25 тонн по дорогам общего пользования. К чему это может привести – можно прочитать здесь.