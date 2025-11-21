РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:32, 21 Ноябрь 2025

    Запрет на тяжелые самосвалы обеспокоил костанайских предпринимателей

    Бизнес в Костанайской области обеспокоен предстоящим запретом на движение трехосных самосвалов свыше 25 тонн. По их словам, это решение может удорожить строительные работы и снизить поступления в бюджет региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самосвал
    Фото: Министерство транспорта РК

    В Палате предпринимателей Костанайской области состоялось заседание Отраслевого совета по вопросам транспорта, где обсуждали введение с 1 января 2026 года запрета на движение трехосных самосвалов массой свыше 25 тонн по дорогам общего пользования. Нововведение вызвало серьезное беспокойство среди бизнеса, связанного с грузоперевозками и дорожным строительством.

    Представитель ТОО «АБЗ плюс» Багит Омаров отметил, что ограничение негативно отразится на отрасли. Значительно увеличится расходная часть, что приведет к удорожанию проектов, увеличению сроков и сокращению объемов строительства, подчеркнул он.

    По данным, озвученным на совете, в Костанайской области зарегистрировано около 5100 таких грузовых автомобилей, а по стране – более 60 тысяч, что составляет около 35 процентов от всего парка грузовиков. Только индивидуальные предприниматели региона, владеющие подобной техникой, ежегодно обеспечивают поступления в бюджет свыше 3,6 млрд тенге.

    Депутаты областного маслихата Александра Сергазинова и Руслан Мамедов заявили, что решения подобного масштаба должны быть экономически обоснованными. Был предложен поэтапный подход: сначала запретить ввоз новых самосвалов, затем дать возможность действующему автопарку выработать ресурс, и только после этого вводить полный запрет.

    Костанайский транспортный прокурор Азамат Сарсембаев отметил, что предложения участников будут направлены в Комитет транспортного контроля для выработки механизмов реализации требований статьи 38-2 Закона «Об автомобильном транспорте».

    На совете также прозвучали инициативы пересмотреть весовые параметры и обратить внимание на качество дорог. Бизнес подчеркнул, что решить проблему перегруза только запретами невозможно, необходима модернизация дорожной инфраструктуры.

    С января 2026 в Казахстане вступает запрет на движение трехосных самосвалов общей массой свыше 25 тонн по дорогам общего пользования. К чему это может привести – можно прочитать здесь.

    Костанайская область Транспорт
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
