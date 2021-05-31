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    12:32, 31 Май 2021 | GMT +6

    Запрет на строительство домов вдоль пешеходных улиц вводится в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал о запретах к градостроительной деятельности, вводимых новыми правилами застройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня на внеочередной VI сессии маслихата города VII созыва приняты «Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города», разработанные по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

    Новыми правилами вводится запрет на строительство высотных зданий вдоль пешеходных улиц, эвакуационных выездов из кварталов. Не допускается размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций во встроенных помещениях в высотных зданиях выше 12 этажей, а также над подземными и пристроенными стоянками автомобилей.

    Алмасхан Ахмеджанов сообщил, что при проектировании и строительстве жилых и нежилых зданий на территории Алматы вне пределов зон особого градостроительного регулирования необходимо располагать их на расстоянии не менее шести метров от красных линий магистральных улиц города, дорог местного значения - не менее трех метров.

    Соблюдение этих требований будет контролироваться на этапе проектирования строительства.

    В соответствии с новыми правилами застройщики обязаны не только заботиться об архитектурном образе, но и создавать парковочные места; устанавливать малые архитектурные формы, выдержанные в едином стиле; оборудовать безбарьерную пешеходную среду для маломобильных групп населения; устанавливать скамьи, урны, вазоны, детские игровые комплексы. Кроме того, для создания комфортных условий выдвигается требование по обязательному освещению дворов, созданию зон отдыха и хозяйственных площадок.



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