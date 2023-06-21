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Запрет на «распечатку» Нацфонда, лазейки в законах и риски роста госдолга озвучила Наталья Годунова

Автор:  
Шынар Хамитова
21 Июня 2023, 22:25
Запрет на «распечатку» Нацфонда, лазейки в законах и риски роста госдолга озвучила Наталья Годунова Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly озвучила лазейки в законодательстве для неэффективного использования бюджета, рассказала о мерах, которые не позволяют тратить средства из Нацфонда на текущие расходы, а также назвала причину роста государственного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все лазейки для неэффективного использования (бюджета— прим.автора) известны, они все названы. По ним всем предложены меры законодательного или организационного характера, по ним даны рекомендации Правительству или предписания центральным государственным органам. Вопрос только в политической воле Правительства и расторопности наших министерств. Потому что лазейки, я вчера их называла, это остатки средств на контрольных счетах наличностей 46 млрд, про которые мы говорим уже много лет. Это также завышение стоимости проектно-сметной документации, бессистемные налоговые льготы, где есть резервы. То есть, вот эти лазейки, они все известны», — сказала Наталья Годунова.

Председатель Высшей аудиторской палаты отметила, что несколько лет подряд красной линией обозначен вопрос роста государственного долга.

«Он всегда находился в безопасных пределах, но тем не менее тенденция роста была достаточно выражена. Причем мы видели риски еще и в том, что значительная часть долга была в валюте. Этот вопрос по внешнему заимствованию снят. То есть, заимствование продолжается, но на внутренних рынках. То есть, Правительство сняло риски девальвации государственного долга и по-прежнему держит в определённых пределах», — сказала Наталья Годунова.

Спикер также остановилась на расходовании средств из Национального фонда.

«Мы поднимали вопрос о том, что из Национального фонда, фонда будущих поколений, как мы его называем, выделяются ресурсы на текущие расходы администраторов бюджетных программ. Этот вопрос тоже решен. Принят нормативно-правовой акт, по которому запрещено расходовать средства из Национального фонда на текущие расходы. Ну и более жестко определена сберегательная функция Национального фонда», — добавила Наталья Годунова.


Экономика   Высшая аудиторская палата РК   Нацфонд  
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