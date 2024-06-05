Запрет на продажу энергетиков лицам до 21 года намерены ввести в Казахстане

В рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности», принятого Мажилисом во втором чтении, в Казахстане вводится запрет на продажу энергетиков лицам младше 21 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев считает, что граждане, зависимые от азартных игр, являются главными потребителями энергетических напитков, чтобы не спать и играть всю ночь.

— Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может спокойно купить энергетик. В этой связи, во исполнение поручения Главы государства принят запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года, — заявил Елнур Бейсенбаев на заседании Мажилиса.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, более 200 тысяч несовершеннолетних регулярно играли в азартные игры.

Напомним, сегодня Мажилис принял во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности».



