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    20:57, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Запрет на праворульные такси введут в Кыргызстане

    такси
    Фото: pixabay.com

    Министерство внутренних дел Кыргызстана предлагает ввести запрет на использование праворульных автомобилей для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов. Соответствующий проект постановления кабинета министров КР вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Документ разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки и контроля за транспортной деятельностью.

    Согласно статистическим данным МВД, за 2023 год совершено 276 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, в которых погибло 24 человека и получили различные ранения 619 человек.

    В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, а также соблюдения установленных законодательством КР обязательных норм скоростного режима действующих на территории республики, в населенных пунктах не более 60 км/ч, вне населенных пунктах не более 90 км/ч, проектом предлагается не допускать выпуск на линию автобусов без оснащения устройства ограничения скорости.

    Теги:
    Законопроекты Транспорт Такси Кыргызстан Авто Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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