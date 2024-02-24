Запрет на праворульные такси введут в Кыргызстане

Министерство внутренних дел Кыргызстана предлагает ввести запрет на использование праворульных автомобилей для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов. Соответствующий проект постановления кабинета министров КР вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Документ разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки и контроля за транспортной деятельностью.

Согласно статистическим данным МВД, за 2023 год совершено 276 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, в которых погибло 24 человека и получили различные ранения 619 человек.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, а также соблюдения установленных законодательством КР обязательных норм скоростного режима действующих на территории республики, в населенных пунктах не более 60 км/ч, вне населенных пунктах не более 90 км/ч, проектом предлагается не допускать выпуск на линию автобусов без оснащения устройства ограничения скорости.