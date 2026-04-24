Запрет на оплату алкоголя наличными хотят снять в Узбекистане

Об этом стало известно в ходе открытого диалога с предпринимателями сферы общественного питания, где предпринимательница заявила, что введение правила о продаже алкогольной продукции посредством безналичных платежей создает трудности, особенно при работе с иностранными туристами.

На что председатель Налогового комитета Узбекистана Фаррух Пулатов отметил, что в ближайшее время по данному вопросу будет принято решение.

— Это наша вина, наша невнимательность. Мы над этим работаем, в ближайшие дни дадим решение. Исправим, — заявил он.

Как сообщил Пулатов, ведомство намерено обеспечить возможность оплаты как наличными, так и безналичными способами. Соответствующий проект документа сейчас находится на стадии согласования.

Напомним, с 1 апреля в Узбекистане действует обязательный безналичный расчет для ряда товаров и услуг, включая приобретение алкогольной и табачной продукции, а также сделки с недвижимостью, автомобилями. Основной целью нововведения является так называемая ненаблюдаемая экономика в стране, которую планируется сократить в 1,3 раза.