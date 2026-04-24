Запрет на ловлю рыбы ввели на Балхаше

Стоит отметить, что в этот период под запрет попадает не только рыбалка. Ограничено также передвижение по акватории на моторных лодках.

Как поясняют специалисты, подобные меры вводятся ежегодно и распространяются на все основные водоемы региона, чтобы сохранить и восстановить рыбные ресурсы.

Ринат Кумашев, руководитель Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, отметил, что в период запрета за незаконную рыбалку предусмотрены как административные, так и уголовные меры.

— Согласно статье 383 Кодекса об административных правонарушениях, штраф составляет от 10 до 250 месячных расчетных показателей. В случае, если причинен значительный ущерб водным биоресурсам, наступает уголовная ответственность по статье 335 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от трех до шести лет, — резюмировал он.

В инспекции подчеркивают, что главная цель ограничений — сохранение популяции рыбы в период нереста и поддержание экологического баланса водоемов.

В целом, на реках Каратал, Лепсы, Аксу и Аягоз ограничения действуют с 15 апреля по 1 июня. Специалисты призывают граждан соблюдать установленные правила и бережно относиться к природным ресурсам региона.

Ранее сообщалось, в Восточном Казахстане ввели запрет на вылов сиговых видов рыб, ограничение связано с началом нереста.