Запрет на ловлю рыбы ввели на Балхаше
С 25 апреля на озере Балхаш в области Жетысу официально вступил в силу сезонный запрет на рыбалку. Ограничения будут действовать до 10 июня и связаны с периодом нереста рыбы, когда водным биоресурсам необходимо обеспечить спокойные условия для воспроизводства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Стоит отметить, что в этот период под запрет попадает не только рыбалка. Ограничено также передвижение по акватории на моторных лодках.
Как поясняют специалисты, подобные меры вводятся ежегодно и распространяются на все основные водоемы региона, чтобы сохранить и восстановить рыбные ресурсы.
Ринат Кумашев, руководитель Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, отметил, что в период запрета за незаконную рыбалку предусмотрены как административные, так и уголовные меры.
— Согласно статье 383 Кодекса об административных правонарушениях, штраф составляет от 10 до 250 месячных расчетных показателей. В случае, если причинен значительный ущерб водным биоресурсам, наступает уголовная ответственность по статье 335 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от трех до шести лет, — резюмировал он.
В инспекции подчеркивают, что главная цель ограничений — сохранение популяции рыбы в период нереста и поддержание экологического баланса водоемов.
В целом, на реках Каратал, Лепсы, Аксу и Аягоз ограничения действуют с 15 апреля по 1 июня. Специалисты призывают граждан соблюдать установленные правила и бережно относиться к природным ресурсам региона.
Ранее сообщалось, в Восточном Казахстане ввели запрет на вылов сиговых видов рыб, ограничение связано с началом нереста.