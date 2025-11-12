В ВКО запретили ловить сиговые виды рыб

Запрет действует с 10 ноября по 10 декабря.

— Ограничение ввели на Бухтарминском и Усть-Каменогорском водохранилищах, реке Иртыш — от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища и далее до границы с Павлодарской областью, а также на водохранилище гидроузла № 1 канала имени Каныша Сатпаева, — рассказали в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

В ведомстве отмечают, что в этот период идет размножение сиговых пород — сиги, пеляди, рипуса. Поэтому контроль за соблюдением правил рыболовства усилен, на водоёмах проходят совместные рейды с участием сотрудников полиции и природоохранных служб.

— Нарушение запрета влечет административную ответственность. Важно понимать, что речь идет не просто о штрафах, а о сохранении биоресурсов, которые восстанавливаются годами, — сообщили в инспекции.

