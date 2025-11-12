РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:29, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В ВКО запретили ловить сиговые виды рыб

    В Восточном Казахстане ввели апрет на вылов сиговых видов рыб, ограничение связано с началом нереста, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    Запрет действует с 10 ноября по 10 декабря.

    — Ограничение ввели на Бухтарминском и Усть-Каменогорском водохранилищах, реке Иртыш — от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища и далее до границы с Павлодарской областью, а также на водохранилище гидроузла № 1 канала имени Каныша Сатпаева, — рассказали в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

    В ведомстве отмечают, что в этот период идет размножение сиговых пород — сиги, пеляди, рипуса. Поэтому контроль за соблюдением правил рыболовства усилен, на водоёмах проходят совместные рейды с участием сотрудников полиции и природоохранных служб.

    — Нарушение запрета влечет административную ответственность. Важно понимать, что речь идет не просто о штрафах, а о сохранении биоресурсов, которые восстанавливаются годами, — сообщили в инспекции.

    Ранее мы рассказывали, что в Казахстане вводят новые правила регулирования численности рыбных ресурсов.

    Теги:
    Запреты ВКО Экология
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
