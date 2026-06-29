Запрет на использование телефонов на уроках вводится в школах Азербайджан

Министерство науки и образования Азербайджана утвердило новые правила использования мобильных и электронных устройств в группах дошкольной подготовки и общеобразовательных учебных заведениях страны, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Соответствующее решение подписал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Согласно утвержденным правилам, под мобильными и электронными устройствами понимаются мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, ноутбуки, портативные игровые консоли и другие аналогичные устройства, предназначенные для голосовой и видеосвязи, доступа в интернет, хранения и передачи информации, а также мультимедийного использования.

Документ предусматривает, что учащимся запрещается использовать мобильные и электронные устройства непосредственно во время уроков и учебных занятий.

Устройства, которые учащиеся приносят с собой в образовательное учреждение, до завершения занятий должны храниться в выключенном состоянии либо в беззвучном режиме в специально отведенных местах, определяемых администрацией учебного заведения. Для этого могут использоваться специальные боксы, шкафы и другие предусмотренные места хранения.

Использование мобильных устройств в учебном процессе допускается только с разрешения преподавателя и исключительно в образовательных целях — для доступа к электронным учебным материалам, использования специализированных приложений, подготовки презентаций и исследовательской работы.

Кроме того, на территории учебного заведения использование мобильных и электронных устройств для обмена информацией будет разрешено только в случаях необходимости, включая чрезвычайные ситуации, проблемы со здоровьем и другие экстренные обстоятельства.

Отдельное внимание в документе уделено вопросам цифровой безопасности. Руководству образовательных учреждений поручено на регулярной основе организовывать для учащихся, педагогов и родителей просветительские мероприятия, посвященные цифровым технологиям, информационной безопасности, безопасному использованию электронных игр и вопросам кибербезопасности.

Ранее в Азербайджане предложили усилить меры уголовной ответственности за организацию и проведение незаконных азартных игр.

Также сообщалось, что в стране вводят штрафы и запрет на электронные сигареты.