Запрет на импорт курятины из России чреват ростом цен - вице-премьер РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан обеспечивает потребность населения курятиной собственного производства примерно на 60%. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в ходе личного приема граждан на площадке общественной приемной партии «Amanat», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.



Представитель Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов поинтересовался у вице-премьера возможностью ввода ограничений на ввоз куриного мяса из РФ по аналогии с пшеницей. По его словам, импортная курятина стоит гораздо дешевле отечественной. Привозной продукт даже продавали под видом казахстанского.

Как пояснил Серик Жумангарин, запрет на ввоз импортной пшеницы обусловлен статьей 22 Закона РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» и статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе. То есть, ограничения возможны, когда под угрозой оказывается экономическая и продовольственная безопасность страны. Мясо птицы же входит в число социальных продуктов питания с наиболее высокой импортозависимостью: Казахстан обеспечивает потребность населения курятиной собственного производства где-то на 60%. Поэтому закрыть импорт российского куриного мяса без угрозы роста цен и создания дефицита внутри страны невозможно. Но, если есть факты нарушения санитарно-эпидемиологических стандартов, контрафакта и других действующих норм, нужно обратиться в Ситуационный штаб, действующий на базе Комитета технического регулирования и метрологии, для проведения исследований и, в случае подтверждения выявленных фактов, принятия ограничительных мер.

Кроме того, с вопросом о затянувшемся конкурсе государственных закупок по разработке национальных стандартов в угольной отрасли обратился директор ТОО «НИЦ «Уголь» Ерлан Альшеров. Все причины затянувшегося конкурса разъяснила заместитель председателя Комитета техрегулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин принял предпринимателей на площадке партии «Amanat» 25 августа т.г.