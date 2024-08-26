Запрет на импорт куриных яиц предлагают снять в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают снять временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию страны. Соответствующее постановление правительства вынесено на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, временный запрет на импорт яиц кур, действующий с июня 2024 года, вводился на основании обращения Ассоциации птицеводов КР и в связи с повышением производства куриных яиц отечественными производителями.

Отмечается, что птицеводческие предприятия с февраля текущего года до ввода запрета несли финансовые потери. На сегодняшний день ситуация в стране с производством яиц значительно улучшилась, отечественные производители сумели стабилизировать свое финансовое положение, избежать убытков и восстановить производство, таким образом, что готовы удовлетворять потребности на равных условиях с импортными куриными яйцами.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан ввел запрет на импорт куриных яиц в страну сроком на полгода с целью обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продукты а также поддержания отечественных товаропроизводителей в весенне-летний и летне-осенний периоды.