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    15:10, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз куриных яиц

    яйца
    Фото: Ильзат Сафаргалиев / Kazinform

    Кыргызстан ввел временный запрет на импорт куриных яиц в страну. Соответствующее постановление подписано 5 июня 2024 года кабинетом министров КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Данная мера введена для обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продукты для надлежащего функционирования внутреннего рынка, а также поддержания отечественных товаропроизводителей в весенне-летний и летне-осенний периоды.

    Отмечается, что в Кыргызстане производство яиц достигло 90-100%, при этом в летне-осенний период в стране наблюдается значительный рост производства количества яиц в домашних хозяйствах. В то же время возрастает риск ввоза в страну продукции, которая не соответствует требованиям пищевой безопасности. Импорт куриных яиц из стран с низкими стандартами ветеринарного контроля может привести к распространению инфекций и заболеваний, таких как птичий грипп и сальмонеллез, что создаст серьезные угрозы здоровью населения.

    Запрет вводится сроком на 6 месяцев и не распространяется на реэкспорт, транзит яиц через КР и перемещение из одного субъекта ЕАЭС в другой по его территории.

    Теги:
    Бизнес Торговля Яйца Кыргызстан Продукты
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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