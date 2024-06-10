В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз куриных яиц

Кыргызстан ввел временный запрет на импорт куриных яиц в страну. Соответствующее постановление подписано 5 июня 2024 года кабинетом министров КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Данная мера введена для обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продукты для надлежащего функционирования внутреннего рынка, а также поддержания отечественных товаропроизводителей в весенне-летний и летне-осенний периоды.

Отмечается, что в Кыргызстане производство яиц достигло 90-100%, при этом в летне-осенний период в стране наблюдается значительный рост производства количества яиц в домашних хозяйствах. В то же время возрастает риск ввоза в страну продукции, которая не соответствует требованиям пищевой безопасности. Импорт куриных яиц из стран с низкими стандартами ветеринарного контроля может привести к распространению инфекций и заболеваний, таких как птичий грипп и сальмонеллез, что создаст серьезные угрозы здоровью населения.

Запрет вводится сроком на 6 месяцев и не распространяется на реэкспорт, транзит яиц через КР и перемещение из одного субъекта ЕАЭС в другой по его территории.