Запрет на экспорт живого скота прокомментировали в Мясном союзе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Мясного союза Казахстана Асылжан Мамытбеков прокомментировал введение запрета на вывоз живого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из мотивов запретить экспорт живого скота – достичь задачи снижения цен на мясо на внутреннем рынке. Однако это никак не влияет на уровень внутренних цен. Если этот документ реализуется и будет запрет на экспорт живого скота, цены никак не упадут, увеличится лишь маржинальность перекупщиков», - сказал Асылжан Мамытбеков на брифинге журналистам в Нур-Султане.

Он отметил, что в прошлом году из Казахстана вывезли около 160 тысяч голов крупного рогатого скота.

«Мясной рынок не легализован - очень много находится в тени, много подворового забоя, очень много перекупщиков мяса, пока это мясо дойдет до потребителя от производителя. Неправильно налажена налоговая система, которая стимулирует уходить в тень. Над этим надо было больше работать, чем просто запрещать экспорт. От того, что экспорт живого скота идет, это положительного влияет на цену живого скота, но никак не влияет на цену товара в магазине», - считает глава Мясного союза.

«Когда мы говорим, что импорт это плохо, вы посмотрите, что самые крупнейшие экспортеры говядины, например, США, Канада, импортируют не меньше, чем экспортируют. Импортная говядина у них идет на переработку, а свое дорогое они экспортируют», - подчеркнул Асылжан Мамытбеков.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйство РК ввело запрет на экспорт живого скота.

В ведомстве это решение объяснили тем, что массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Как заявили в Минсельхозе, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок.