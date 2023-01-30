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Запрет на экспорт лука и чеснока предлагают ввести в Кыргызстане

30 Января 2023, 11:36
Запрет на экспорт лука и чеснока предлагают ввести в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики предлагает ввести временный запрет на вывоз лука и луковичных овощей за пределы страны в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В последнее время в Кыргызстане наблюдается значительное подорожание лука репчатого, относящегося к социально значимым продуктам, дефицит которого может привести к продовольственному кризису в стране. Помимо лука репчатого, в перечень продуктов, которые запрещается вывозить из КР, вошли лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные.

Ограничительные меры предпринимаются с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на лук после получения официального подтверждения Государственной службы антимонопольного регулирования КР о завышенной цене на лук репчатый, а также приостановления Казахстаном экспорта лука.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел мораторий на вывоз лука сроком на три месяца.


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