Запрещать соцсети для подростков до 16 лет в Казахстане не планируют
Введение запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет в Казахстане не рассматривается. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.
Вице-министру напомнили об опыте Австралии, где ввели ограничение на доступ детей к соцсетям.
— Нет, на данный момент на повестке такой вопрос у нас не стоит. Объясню, почему. В данном случае, если мы говорим про TikTok, то в TikTok, в принципе, существуют алгоритмы, по тому, чтобы отсекать детей младше 16 лет от использования этого приложения. Пока на данный момент, ввиду того, что представительство данной онлайн-платформы находится в Казахстане, при выявлении таких случаев достаточно быстрое реагирование осуществляется, — ответил Евгений Кочетов.
По словам Евгения Кочетова, пока по другим онлайн-платформам этот вопрос не рассматривается и на повестке дня не стоит.
Ранее сообщалось, что Австралия запретит детям до 16 лет заводить аккаунты на YouTube.