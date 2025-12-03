Запрещать соцсети для подростков до 16 лет в Казахстане не планируют

Вице-министру напомнили об опыте Австралии, где ввели ограничение на доступ детей к соцсетям.

— Нет, на данный момент на повестке такой вопрос у нас не стоит. Объясню, почему. В данном случае, если мы говорим про TikTok, то в TikTok, в принципе, существуют алгоритмы, по тому, чтобы отсекать детей младше 16 лет от использования этого приложения. Пока на данный момент, ввиду того, что представительство данной онлайн-платформы находится в Казахстане, при выявлении таких случаев достаточно быстрое реагирование осуществляется, — ответил Евгений Кочетов.

По словам Евгения Кочетова, пока по другим онлайн-платформам этот вопрос не рассматривается и на повестке дня не стоит.

Ранее сообщалось, что Австралия запретит детям до 16 лет заводить аккаунты на YouTube.