Запрещено ли проводить новогодние корпоративы в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Запрета на проведение новогодних корпоративов в карантинных правилах нет. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время в действующих карантинных требованиях не имеются запреты для субъектов бизнеса на проведение в Алматы «Новогодних корпоративов» на объектах «Ashyq», но есть ограничения. Это наличие «зелёного» статуса у посетителей, персонала заведения и организаторов мероприятия, а также норматив заполняемости заведений в зависимости от зоны (зеленой, желтой, красной), в которой будет находится город Алматы в период новогодних праздников, - сообщил Байгабулов.
Так, согласно постановлению:
- в «зеленой» зоне - заполняемость до 50%, не более 100 мест;
- в «жёлтой« зоне - заполняемость до 50%, не более 70 мест;
- в «красной» зоне - заполняемость до 50%, не более 50 мест.
Сообщается, что стабильное нахождение в «зеленой» зоне города Алматы зависит прежде всего от жителей мегаполиса – активно прививаться против COVID-19, соблюдать масочный режим и дистанцирование.
В случае ухудшения ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы будут ужесточаться карантинные меры по режиму работы объектов «Ashyq», в том числе введение запрета на проведение новогодних корпоративов и других мероприятий.
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