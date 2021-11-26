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Запрещено ли проводить новогодние корпоративы в Алматы

26 Ноября 2021 15:49
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Запрещено ли проводить новогодние корпоративы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Запрета на проведение новогодних корпоративов в карантинных правилах нет. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время в действующих карантинных требованиях не имеются запреты для субъектов бизнеса на проведение в Алматы «Новогодних корпоративов» на объектах «Ashyq», но есть ограничения. Это наличие «зелёного» статуса у посетителей, персонала заведения и организаторов мероприятия, а также норматив заполняемости заведений в зависимости от зоны (зеленой, желтой, красной), в которой будет находится город Алматы в период новогодних праздников, - сообщил Байгабулов.

Так, согласно постановлению:

- в «зеленой» зоне - заполняемость до 50%, не более 100 мест;

- в «жёлтой« зоне - заполняемость до 50%, не более 70 мест;

- в «красной» зоне - заполняемость до 50%, не более 50 мест.

Сообщается, что стабильное нахождение в «зеленой» зоне города Алматы зависит прежде всего от жителей мегаполиса – активно прививаться против COVID-19, соблюдать масочный режим и дистанцирование.

В случае ухудшения ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы будут ужесточаться карантинные меры по режиму работы объектов «Ashyq», в том числе введение запрета на проведение новогодних корпоративов и других мероприятий.


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Автор:

Еламан Турысбеков

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