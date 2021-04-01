Запрещенные религиозные материалы распространяли в соцсетях пятеро туркестанев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках мониторинга социальных сетей сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области выявили 5 фактов распространения аудиофайлов религиозного характера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали авторов постов, которые размещали запрещенные материалы на своих личных страницах. Ими оказались 4 жителей Туркестана и 1 житель Созакского района, 2 из них являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 453 ч. 2 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции». Собранные материалы стражи порядка направили в суд для принятия соответствующего решения. В результате, постановлением административного суда нарушителей привлекли к административному штрафу в размере 20 МРП каждый.

Всего же с начала года за хранение и распространение запрещенных материалов религиозного характера судом привлечены 6 человек, которые оштрафованы на сумму свыше 350 тысяч тенге.