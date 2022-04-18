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    Запрещенные для родственников Президента должности озвучили в Минюсте

    18 Апреля 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Канат Мусин пояснил, какие политические должности не смогут занимать близкие родственники Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Указом Президента определен Реестр должностей политических и административных государственных служащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По словам министра, в Конституцию закладывается запрет на занятие близкими родственниками Президента политических должностей. Список этих должностей довольно широкий, туда входят и дипломатические работники определенных рангов. Поэтому с вступлением в силу запретов, законодательно не сможет занимать свою должность посол Казахстана в Болгарии Темиртай Избастин. По данным открытых источников, он женат на сестре Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    «К квазигоссектору у нас относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети Президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях как «Самрук-Казына» или «Байтерек», - добавил К. Мусин.

    Он подчеркнул, что законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Между тем, законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для свойственников, то есть близких родственников супругов.

    Напомним, 16 марта во время совместного заседания палат Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что для ближайших родственников Президента Казахстана будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе.

    «Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Правительство РК Минюст
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