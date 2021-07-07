Запрещенные для купания места мониторят при помощи дрона в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы осуществляется мониторинг запрещенных мест для купания с помощью дрона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Особенность аппарата в том, что он может не только мониторить по воздуху, но и использовать громкоговорящую связь, что отпугивает посетителей озера Сайран, которые хотят искупаться в неразрешенных его частях.

«Ранее патрулирование озера Сайран проводилось спасателями Службы спасения 109 на двух маломерных судах по двум маршрутам, также проводилось пешее патрулирование береговой линии на территории, неконтролируемой маломерными судами. Периодичность патрулирования проводилась каждые 20 минут с продолжительностью 40 минут. Это занимало длительное время. Теперь данный метод поможет рационально использовать ресурсы для патрулирования, эффективно мониторить места запрещенные для купания», - отметили в ДЧС.

Сообщается, что с начала купального сезона департаментом по ЧС, департаментом полиции, спасателями РОСО и Службы спасения 109, воинской частью 5571 НГ РК, волонтерами, проведено более 300 совместных рейдов, распространено более 4,5 тысяч памяток, к административной ответственности по статье 440 («Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения») КоАП РК привлечены 19 человек на сумму более 270 тысяч тенге.

С начала года на озере Сайран утонули два человека и еще шесть были спасены. Двое утонувших, по словам очевидцев, отдыхали в компании и выпивали.