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Запрещенную литературу изъяли у жителя Туркестанской области

4 Декабря 2021 18:34
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Запрещенную литературу изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Туркестанской области установили, что один из пользователей «ВКонтакте» разместил и распространяет на своей странице аудио- и видеоматериалы религиозного характера экстремистской направленности, переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР. Согласно экспертизе, «материалы содержат признаки пропаганды терроризма и экстремизма».

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ТО и ДКНБ по Туркестанской области задержали жителя Казыгуртского района по месту жительства.

При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли литературу религиозного содержания, диски и сотовые телефоны.

В настоящее время досудебное расследование проводится по статье 256 ч. 2 УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим преступлениям.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Религия   #Общество  
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