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    15:19, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Заправку самолетов ограничили в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы сделали заявление в связи с дефицитом авиационного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения бесперебойной работы в международном аэропорту Алматы было принято решение ограничить объемы заправки регулярных пассажирских рейсов и приостановить заправку разовых чартерных рейсов. Данные меры приняты в связи с дефицитом авиационного топлива в Казахстане», - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Алматы Найля Жабагина.

    Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали заявление столичного аэропорта и авиакомпании «СКАТ» касательно нехватки авиатоплив. Сообщалось, что приостановления выполнения регулярных авиарейсов не ожидается.


    Теги:
    Топливо Транспорт Алматы
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