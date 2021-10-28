Заправку самолетов ограничили в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы сделали заявление в связи с дефицитом авиационного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения бесперебойной работы в международном аэропорту Алматы было принято решение ограничить объемы заправки регулярных пассажирских рейсов и приостановить заправку разовых чартерных рейсов. Данные меры приняты в связи с дефицитом авиационного топлива в Казахстане», - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Алматы Найля Жабагина.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали заявление столичного аэропорта и авиакомпании «СКАТ» касательно нехватки авиатоплив. Сообщалось, что приостановления выполнения регулярных авиарейсов не ожидается.