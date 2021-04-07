Запись на вакцинацию от КВИ: как узнать, к какой поликлинике прикреплен пациент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовала запись на вакцинацию горожан от коронавируса. Для того чтобы оставить заявку на получение вакцины, необходимо записаться в свою поликлинику по месту прикрепления либо через мобильное приложение Damumed, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В мобильном приложении пациенту через личный кабинет нужно записаться на прием к участковому врачу и в примечании указать, что он хочет получить прививку против КВИ. Кроме того, на днях Министерство здравоохранения РК на портале «электронного правительства» также запустит прием заявок.

Узнать, к какой поликлинике прикреплен житель столицы, можно через мобильное приложение Smart Astana в разделе «Медицина», пройдя по вкладке «Моя поликлиника», либо позвонив в Единый контакт-центр iKOMEK по номеру «109».

Как отметил аким столицы Алтай Кульгинов, количество прививочных пунктов увеличено почти в три раза – с 36 до 100. Это организации первичной медико-санитарной помощи: поликлиники, центры семейного здоровья, врачебные амбулатории и т.д. Время работы пунктов вакцинации продлено с 8:00 до 00:00 часов.

На сайте Управления здравоохранения города опубликован список с контактными номерами, адресами организаций первичной медико-санитарной помощи.

«Для того чтобы избежать единовременного массового скопления людей и создать более благоприятные условия для горожан, вводим вакцинацию по предварительной записи. Это также позволит равномерно распределить в медучреждения вакцины. Учитывая возрастные ограничения и медицинские показатели, вакцинированию подлежат свыше 600 тысяч жителей. Только в апреле Минздрав (СК Фармация) планирует поставить в наш город свыше 280 тысяч доз вакцин», - отметил Алтай Кульгинов.

До конца недели столичные медучреждения будут записывать желающих на вакцинацию и в конце уже этой недели приступят к массовой вакцинации населения.